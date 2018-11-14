В Великих Луках раскрыли кражи банковской карты, куртки и смартфона

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-14T12:44:14+03:00

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В Великих Луках ведутся расследования двух краж. В одном случае это хищение денег с забытой банковской карты, в другом – кража куртки, в кармане которой было мобильной устройство. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, личности подозреваемых уже установлены.

Как выяснилось, жительница Великих Лук воспользовалась своей картой в одном из терминалов. Однако великолучанка забыла вытащить ее из банкомата. Этой оплошностью и воспользовались двое злоумышленников, которые сняли с карты около семи тысяч рублей и потратили их в торговом центре на улице Вокзальной.

– Полицейские установили личности предполагаемых преступников. Это два безработных молодых человека 28-ми и 29-ти лет. Сейчас возбуждено уголовное дело, а подозреваемые в розыске, – сообщили в ведомстве.

Другое нарушение закона произошло около кафе по проспекту Гагарина. У 24-летней девушки украли куртку, в кармане которой был смартфон. Подозреваемую удалось найти и задержать. Предположительно, преступница – 31-летняя безработная местная жительница.

Мобильный телефон и куртку изъяли. Возбуждено уголовное дело.