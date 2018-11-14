Концерт «Юные дарования Псковщины» переносится на неопределенную дату
В Пскове праздничный концерт-награждение «Юные дарования Псковщины» с участием симфонического оркестра Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского должен был состояться 17 ноября. Однако по веским причинам дату проведения мероприятия перенесли на неопределенное время. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе государственного комитета Псковской области по культуре, о новой дате концерта будет сообщено дополнительно.
– Дата проведения мероприятия переносится по очень объективным и веским причинам, только это могу сказать. Новую дату проведения концерта мы не знаем, но как только станет известно, мы оповестим все СМИ, – сообщила консультант отдела культурной политики ведомства, Лариса Иванова.
СПРАВКА «КП»
Ежегодная премия «Юные дарования Псковщины» в этом году будет вручаться 22-й раз. За долгую историю существования этой почетной награды лауреатами премии стали больше 500 талантливейших учеников, студентов и выпускников творческих учебных заведений.