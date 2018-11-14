2018-11-14T15:03:26+03:00
Звезды

Концерт «Юные дарования Псковщины» переносится на неопределенную дату

Причины переноса мероприятия не уточняются
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Ежегодная премия «Юные дарования Псковщины» в этом году будет вручаться 22-й раз.Ежегодная премия «Юные дарования Псковщины» в этом году будет вручаться 22-й раз.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове праздничный концерт-награждение «Юные дарования Псковщины» с участием симфонического оркестра Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского должен был состояться 17 ноября. Однако по веским причинам дату проведения мероприятия перенесли на неопределенное время. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе государственного комитета Псковской области по культуре, о новой дате концерта будет сообщено дополнительно.

– Дата проведения мероприятия переносится по очень объективным и веским причинам, только это могу сказать. Новую дату проведения концерта мы не знаем, но как только станет известно, мы оповестим все СМИ, – сообщила консультант отдела культурной политики ведомства, Лариса Иванова.

СПРАВКА «КП»

Ежегодная премия «Юные дарования Псковщины» в этом году будет вручаться 22-й раз. За долгую историю существования этой почетной награды лауреатами премии стали больше 500 талантливейших учеников, студентов и выпускников творческих учебных заведений.

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