Псковская областная библиотека переехала на Вокзальную

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-14T16:09:48+03:00

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Псковская областная библиотека переехала из дома № 2, расположенного на улице Профсоюзной. Теперь учреждение – в доме № 48, что на улице Вокзальной. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в Псковской областной библиотеке, читатели могут посещать учреждение с понедельника по субботу, с 10.00 до 18.00 (вход со двора). Воскресенье – выходной. В последний вторник месяца читатели тоже не смогут взять или вернуть книги, поскольку сотрудники проводят санитарный день.

– Переезжали долго, в течение месяца. Из здания на Профсоюзной перевозили все книги, а это около двух миллионов экземпляров. В библиотеке продолжают работать все залы, в том числе и компьютерный. Когда вернёмся в прежнее здание, сказать сложно, – сообщили в учреждении.

Сейчас реконструкцией основного здания региональной библиотеки занимается Управление капитального строительства. Врио директора управления Илья Озолиньш сообщил, что если на ремонт выделят деньги, дом на Профсоюзной будет готов к Ганзейским дням, то есть к 27 июня 2019 года.