2018-11-14T17:25:17+03:00
Происшествия

Житель Пскова за ужином подавился колбасой и умер

Родственники заглянули на кухню только спустя несколько часов
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Тело мужчины обследовали эксперты-криминалисты, чтобы исключить версию насильственной смерти.Тело мужчины обследовали эксперты-криминалисты, чтобы исключить версию насильственной смерти.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В столице Псковской области обнаружили тело мужчины. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, причиной смерти по предварительным данным стало удушье.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы не обнаружили на теле скончавшегося каких-либо следов - его не душили и не избивали. Эксперты после детального осмотра назвали причину смерти - удушье от "инородного тела" в гортани.

- Позавчера ночью пострадавшего нашел сын, который сообщил о происшествии в экстренные службы. Есть данные, что мужчина пролежал несколько часов, прежде чем его нашли. Это долго, учитывая, что сын проживает в одной квартире с пострадавшим, - сообщил старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Антон Доброхотов.

Предполагается, что 65-летний пскович хотел перекусить перед сном. Но, к несчастью, подавился. Кусок колбасы перекрыл дыхательные пути и мужчина стал задыхаться, что и стало причиной смерти. Это предположение подтвердили эксперты.

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