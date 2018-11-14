В Псковской области вместе со званием «Край партизанской славы» будут выдавать деньги
В Псковской области муниципалитетам со статусом «Край партизанской славы» предлагают ежегодно выдавать поощрительные гранты. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, на рассмотрение регионального парламента такой законопроект попал по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
– По тексту документа, размер выплаты определят, когда будут составлять проект бюджета региона на следующий финансовый год и плановый период, – сообщили в ведомстве.
Помимо этого, в ведомстве отметили также, что, по законопроекту, в этих целях в 2019 году из бюджета Псковской области предлагается выделить миллион рублей, чтобы поощрить два статусных муниципалитета. В 2020 году же предполагается, что по 500 тысяч рублей получат уже три «Края партизанской славы», а в 2021 году – четыре.
Вопрос о выделении грантов из средств бюджета Псковской области будет внесён на ближайшую сессию Псковского областного Собрания депутатов.
СПРАВКА «КП»
Закон «О почётном звании Псковской области «Край партизанской славы» утверждён в октябрь 2017 года и направлен на то, чтобы партизан и подпольщиков не забыли. В 2018 году, 29 июня, Михаил Ведерников впервые наградил муниципалитет статусом «Край партизанской славы». Звание досталось Дедовичскому району, жители которого и были инициаторами разработки закона.