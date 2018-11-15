В Пскове сотрудники колледжей нарушали правила профессионального образования

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-15T09:55:25+03:00

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В Пскове проверили, как учебные учреждения выполняют нормы профессионального образования. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Пскова, требования не соблюдались в Псковском агротехническом, Псковском медицинском и Псковском политехническом колледжах. Сейчас сотрудники этих учреждений уже устранили нарушения.

– Так, например, студентов агротехнического колледжа неоправданно ограничивали в правах на то, чтобы пользоваться общежитиями, – отметили в ведомстве.

В ведомстве пояснили, что, по документам, жить в общежитиях безоговорочно разрешалось лишь тем, кто приехал из других городов. По соответствующему акту, учебное учреждение оставило за собой право произвольно лишить студента возможности пользоваться такой услугой. Что касается Псковского медицинского колледжа, то там, по положению, учащихся могли отчислять необоснованно: например, из-за состояния здоровья. А в Псковском политехническом колледже выявлены ограничения для инвалидов, на получение среднего профобразования.