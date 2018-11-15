2018-11-15T10:27:04+03:00
Происшествия

В Острове из-за неправильного пользования электрической плиткой погиб пенсионер

Сотрудникам пожарно-спасательной части удалось спасти жилой дом
Раиса Семёнова
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Полностью сгорел диван. Площадь прогара в полу – метр квадратный.Полностью сгорел диван. Площадь прогара в полу – метр квадратный.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Острове, в однокомнатной квартире четырёхквартирного жилого дома, расположенного на Западном переулке, из-за пожара погиб пенсионер. Пожилому мужчине было 63 года. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, предположительной причиной возгорания послужило нарушение правил использования электрического оборудования, а именно – электрической плитки.

– Полностью сгорел диван. Площадь прогара в полу – метр квадратный. Из имущества выехавшим на вызов сотрудникам удалось спасти сам жилой дом, – сообщил Юрий Черепицкий.

Помимо этого, в ведомстве также добавили, что возгорание произошло вечером 14 ноября. Пламя тушить выехали три сотрудника пожарно-спасательной части № 21, которые прибыли на место за 5 минут. Пожар полностью потушили спустя 15 минут. Примечательно, что после того, как пламя исчезло, место обработали сотрудники газодымозащитной службы.

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