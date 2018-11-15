В Великих луках 21-летний судимый юноша сознался в краже мобильника у гостьи
В Великих Луках предполагаемый вор сознался в том, что украл мобильный телефон. Этот подозреваемый – 21-летний безработный и уже судимый за кражу житель Великолукского района. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мобильник у этого юноши уже изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
– Личность предполагаемого нарушителя установили с помощью специальных оперативно-розыскных мероприятий. Молодого человека задержали по горячим следам, – сообщили в ведомстве.
Помимо этого, в ведомстве отметили также, что само преступление произошло ночью 11 ноября. По версии следствия, юноша, который сейчас в статусе подозреваемого, украл мобильник из квартиры жилого здания на проспекте Гагарина. Потерпевшей же оказалась 20-летняя студентка, которая пришла в дом, расположенный по этому адресу, в гости. После пропажи гаджета девушка самостоятельно обратилась к стражам порядка.