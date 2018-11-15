2018-11-15T11:14:17+03:00
Происшествия

В Себежском районе за попытку незаконного пересечения госграницы задержали азиатов

Их проводником был 24-летний россиянин
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Иностранцы еще у себя на родине планировали перебраться в страны Евросоюза, обходя пограничные пункты пропуска. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской областиИностранцы еще у себя на родине планировали перебраться в страны Евросоюза, обходя пограничные пункты пропуска. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Себежском районе, недалеко от деревни Волуево, пограничники задержали трех иностранцев. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, задержанные хотели незаконно пересечь государственную границу.

– По словам этих иностранцев, на приграничную территорию их привел четвертый человек, который выступал в качестве сопроводителя. Пограничники установили личность пособника и задержали его в полукилометре от деревни Посинь. Проводником оказался 24-летний россиянин, – сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, правонарушителями оказались граждане одной из стран Южной Азии. Иностранцы еще у себя на родине планировали перебраться в страны Евросоюза, обходя пограничные пункты пропуска. Однако бдительные сотрудники службы пресекли их незаконные действия.

Сейчас все задействованные лица задержаны на срок до 48 часов для проведения следственных мероприятий.

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