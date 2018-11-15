В Себежском районе за попытку незаконного пересечения госграницы задержали азиатов
В Себежском районе, недалеко от деревни Волуево, пограничники задержали трех иностранцев. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, задержанные хотели незаконно пересечь государственную границу.
– По словам этих иностранцев, на приграничную территорию их привел четвертый человек, который выступал в качестве сопроводителя. Пограничники установили личность пособника и задержали его в полукилометре от деревни Посинь. Проводником оказался 24-летний россиянин, – сообщили в ведомстве.
Как выяснилось, правонарушителями оказались граждане одной из стран Южной Азии. Иностранцы еще у себя на родине планировали перебраться в страны Евросоюза, обходя пограничные пункты пропуска. Однако бдительные сотрудники службы пресекли их незаконные действия.
Сейчас все задействованные лица задержаны на срок до 48 часов для проведения следственных мероприятий.