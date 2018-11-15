2018-11-15T11:32:24+03:00
Звезды

Певица из Пскова выиграла на фестивале «Мое Отечество – моя Россия»

Она выступила на заключительном гала-концерте в Московском театре фольклора «Русская песня»
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Она уходила со сцены под бурные аплодисменты зала и крики «Браво». Фото: пресс-служба государственного комитета Псковской области по культуреОна уходила со сцены под бурные аплодисменты зала и крики «Браво». Фото: пресс-служба государственного комитета Псковской области по культуре
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Певица из Пскова, Кристина Евдокимова, стала лауреатом всероссийского фестиваля патриотической песни «Мое Отечество – моя Родина». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе государственного комитета Псковской области по культуре, псковичка выступила на заключительном гала-концерте.

– Девушка покорила жюри, когда исполнила песню Роберта Рождественского, на музыку Евгения Птичкина, – «Эхо любви». Псковичке аккомпанировал Академический большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева, – сообщили в ведомстве. – Жюри высоко оценило выступление Кристины. Она уходила со сцены под бурные аплодисменты зала и крики «Браво».

В конце гала-концерта, который состоялся 6 ноября, все участники вышли на сцену и исполнили песню «Навсегда велика страна». Кристине Евдокимовой выпала честь сольно начать исполнение этой песни.

СПРАВКА «КП»

Ежегодный масштабный конкурс организован Министерством Культуры РФ и Государственным Российским Домом народного творчества имени Василия Поленова.

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