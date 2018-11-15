В Дедовичском районе приведут в порядок небезопасную детскую площадку
Прокуратура Дедовичского района проверили, в каком состоянии находятся детские площадки. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, на улице Высокой игровая зона не соответствует требования безопасности. По решению суда, городская администрация обязуется в ближайшее время устранить нарушения.
К специальной проверке присоединился специалист Росстандарта. Он установил, что детская площадка на улице Высокой не соответствует государственному стандарту и является небезопасной для детей.
– Покрытие на территории игровой зоны повреждено, его необходимо подсыпать. Некоторые оградки по периметру площадки сломаны, нужно их восстановить, – сообщили в ведомстве.
Помимо этого, в ведомстве добавили, что у площадки нет информационных табличек, которые разъясняли бы, в каком возрасте и как пользоваться тем или иным тренажером.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием обязать орган местного самоуправления устранить все нарушения.