В Дедовичском районе приведут в порядок небезопасную детскую площадку

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-15T12:57:41+03:00

У площадки нет информационных табличек, которые разъясняли бы, в каком возрасте и как пользоваться тем или иным тренажером. Фото: pixabay.com

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Прокуратура Дедовичского района проверили, в каком состоянии находятся детские площадки. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, на улице Высокой игровая зона не соответствует требования безопасности. По решению суда, городская администрация обязуется в ближайшее время устранить нарушения.

К специальной проверке присоединился специалист Росстандарта. Он установил, что детская площадка на улице Высокой не соответствует государственному стандарту и является небезопасной для детей.

– Покрытие на территории игровой зоны повреждено, его необходимо подсыпать. Некоторые оградки по периметру площадки сломаны, нужно их восстановить, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что у площадки нет информационных табличек, которые разъясняли бы, в каком возрасте и как пользоваться тем или иным тренажером.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием обязать орган местного самоуправления устранить все нарушения.