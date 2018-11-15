2018-11-15T16:08:45+03:00
Происшествия

В Пскове директор завода укрыл от налоговой 41 миллион рублей

Мужчина придумал, как избежать взысканий с предприятия
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За четыре месяца предприятие накопило долг по налогам на сумму 11 250 000 рублей.За четыре месяца предприятие накопило долг по налогам на сумму 11 250 000 рублей.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Генерального директора псковского электромашиностроительного завода оштрафовали на 300 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры города Пскова, этот 32-летний руководитель организации не только не платил налоги, но и укрывал средства, чтобы не гасить задолженность. В результате махинаций директору удалось утаить от налоговой около 41 миллиона рублей.

– За четыре месяца предприятие накопило долг по налогам на сумму 11 250 000 рублей, – сообщили в ведомстве.

Директор понимал, что все денежные средства, которые поступят на счет завода, спишутся на то, чтобы уплатить недоимку, поэтому вел финансовые дела в обход счет предприятия. Таким образом, руководитель просил дебиторов завода переводить деньги сразу кредиторам.

В связи с чем, суд признал директора виновным по части 2 статьи 199.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, за сокрытие особо крупного размера денежных средств.

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