Устанавливается личность погибшего под Псковом мужчины

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-15T17:51:54+03:00

Тело мужчины нашли на дороге между садоводческими товариществами «Железнодорожник» и «Осень»

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Под Псковом нашли труп неизвестного мужчины. Полиция не смогла установить личность скончавшегося, поскольку паспорта у мужчины при себе не было. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ОМВД России по Псковской области, погибшего обнаружили около дороги между садоводческими товариществами «Железнодорожник» и «Осень».

Тело обнаружили недалеко от железнодорожной остановки «262-й километр». Сотрудники правоохранительных органов обошли находящиеся поблизости дачные дома и опросили местных жителей, но родственников или знакомых погибшего не нашли.

По виду тела, мужчине было больше 70-ти лет. На трупе были светлая майка, черные спортивные брюки и синяя рубашка. Из верхней одежды – темная куртка на молнии, красная вязаная шапка и черные кожаные ботинки на меху с молнией.

В ведомстве просят всех, кто знает мужчину или владеет какой-либо информацией, которая поможет установить личность, сообщить об этом в полицию: 67 – 68 – 72, 67 – 68 – 51, 67 – 68 – 44, 67 – 69 – 15.