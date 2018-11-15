За коноплю жителю Псковского района грозит до 10 лет колонии

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-15T16:45:44+03:00

Выяснилось, что 40 семян марихуаны мужчина купил по интернету. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина хранил около 260 граммов готовой марихуаны, а на собственном огороде держал больше 40 кустов этого растения

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В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Псковского района. По версии следствия, мужчина выращивал и хранил для собственного употребления коноплю. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, его дело передали в районную прокуратуру для рассмотрения по существу.

– Мужчина проходит по части 1 статьи 231 (незаконное культивирование) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ) – сообщили в ведомстве.

Незаконные насаждения конопли обнаружили на одном из участков в деревне Писковичи. Владельца огорода задержали и изъяли из его рюкзака наркотики в крупном размере. Масса сухого вещества составила порядка 260 граммов.

Как стало известно, пскович купил через интернет больше 40 семян этого растения.

За совершенные такого преступления предусматривается лишение свободы на срок от двух до десяти лет.