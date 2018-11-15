2018-11-15T18:52:33+03:00
Конкурсы и тесты

До конца голосования в псковском фотоконкурсе «Россия начинается здесь – 2018» остается две недели

За это время можно и опередить других конкурсантов, и пропустить их вперед
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Уже определились 20 фотографий, которые серьёзно претендуют на участие в выставке в 2019 году. Фото: Олег АлександровУже определились 20 фотографий, которые серьёзно претендуют на участие в выставке в 2019 году. Фото: Олег Александров
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Псковский край богат красивыми видами: многогранная природа, исторические памятники, архитектура древних храмов и прочее. Все это вдохновило «Комсомольскую правду – Псков» на создание конкурса пейзажных фотографий Псковщины «Россия начинается здесь».

В этом году в нашем конкурсе участвует около 100 фотографов, которые прислали в редакцию почти 400 снимков. Из них конкурсному жюри предстоит выбрать только одну лучшую фотографию. Но победитель будет не один. Второго определят читатели «Комсомолки» путем онлайн-голосования.

По предварительным итогам, уже определились 20 фотографий, которые серьёзно претендуют на участие в выставке в 2019 году. Эти снимки набрали более 150 «сердечек» зрительских симпатий. Сейчас пейзажные фотографии Алины Волетовой, Юрия Яковлева и Виктора Желенговского – лидеры голосования. За эти фото проголосовали больше 250 раз.

Но это лишь предварительные итоги, за оставшиеся две недели (конкурс закончится 30 ноября) все может измениться. За это время можно и опередить других конкурсантов, и пропустить их вперед.

ВАЖНО

Проголосовать за снимок, который понравился, можно – ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

Подробнее об этапах конкурса можно узнать в положении.

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