Конкурсантки «Мисс Псков 2018» перед финалом выступят на вечеринке

15 Нояб. 22:51 2018-11-15T23:25:20+03:00

Зрители увидят от красавиц танцевальный выход и дефиле как в брендовой одежде, так и в купальниках. Фото: Татьяна РОДИНА

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Претендентки на корону конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» выступят на «pre-PARTY», вечеринке, после которой выступят уже в финале. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» директор проекта Николай Королёв, зрители увидят от красавиц танцевальный выход и дефиле как в брендовой одежде, так и в купальниках.

– Мы разыграем несколько билетов на финал! – добавил директор конкурса.

Вечеринка пройдёт 17 ноября в ресторане NATA INN (Grill & Dance). Её двери откроются в 21.00

ВАЖНО

«Комсомольская правда – Псков» проводит голосование за «Мисс Псков – 2018»: читатели сами выбирают ту, которая достойна короны проекта. Лайкать участниц можно раз в 24 часа. Голосовать можно до 22 ноября. Кто выиграет – станет известно на финале шоу, который состоится 24 ноября в «Простории». Билеты на завершающий этап мероприятия уже можно купить.

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Для своих читателей «Комсомолка» узнала, у кого из конкурсанток «Мисс Псков – 2018» самый пышный бюст. Кроме того, теперь известно, какой спорт предпочитают претендентки. А также корреспондент «Комсомолки» в рамках шоу отсудил конкурс талантов, после чего опросил занявших пьедестал финалисток.

КСТАТИ

Для «Мисс Псков – 2018» претенденток на корону регулярно фотографируют. Так что на девушек можно полюбоваться. На одних снимках все участницы – в цветном дыме, на других – занимаются в спортзале, на ещё одних – позируют на подземном паркинге.