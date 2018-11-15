Конкурсантки «Мисс Псков 2018» перед финалом выступят на вечеринке
Претендентки на корону конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» выступят на «pre-PARTY», вечеринке, после которой выступят уже в финале. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» директор проекта Николай Королёв, зрители увидят от красавиц танцевальный выход и дефиле как в брендовой одежде, так и в купальниках.
– Мы разыграем несколько билетов на финал! – добавил директор конкурса.
Вечеринка пройдёт 17 ноября в ресторане NATA INN (Grill & Dance). Её двери откроются в 21.00
ВАЖНО
«Комсомольская правда – Псков» проводит голосование за «Мисс Псков – 2018»: читатели сами выбирают ту, которая достойна короны проекта. Лайкать участниц можно раз в 24 часа. Голосовать можно до 22 ноября. Кто выиграет – станет известно на финале шоу, который состоится 24 ноября в «Простории». Билеты на завершающий этап мероприятия уже можно купить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Для своих читателей «Комсомолка» узнала, у кого из конкурсанток «Мисс Псков – 2018» самый пышный бюст. Кроме того, теперь известно, какой спорт предпочитают претендентки. А также корреспондент «Комсомолки» в рамках шоу отсудил конкурс талантов, после чего опросил занявших пьедестал финалисток.
КСТАТИ
Для «Мисс Псков – 2018» претенденток на корону регулярно фотографируют. Так что на девушек можно полюбоваться. На одних снимках все участницы – в цветном дыме, на других – занимаются в спортзале, на ещё одних – позируют на подземном паркинге.
Еще больше материалов по теме: «Конкурс красоты "Мисс Псков"»