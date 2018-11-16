В псковском конкурсе «Модный чемпион» определилась промежуточная тройка лидеров

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-16T09:44:10+03:00

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Уже сутки продолжается голосование за самого модного малыша семейного праздника «Маленький чемпион - осень 2018», организованного «Комсомольской правдой - Псков». Говорить о точных результатах еще рано, но подвести предварительные итоги все-таки можно.

В первой тройке уже наметились сразу два противостояния. В борьбу за первое место активно включились сразу два участника. Первое место пока что занимает Николай Чаплыгин. К девяти утра 16 ноября у него на счету было 286 голосов читателей «Комсомолки». Немного отстает от него Полина Александрова. За нее проголосовали уже 255 раз. При активной поддержке такой небольшой разрыв можно и преодолеть.

Первые два участника от третьего места немного оторвались. За Владимира Загорского, который замыкает лидирующую группу, проголосовали 166 раз. За ним располагаются сразу три малыша, которые могут рассчитывать на попадание в тройку в ближайшее время: Владислав Петров, Сергей Смирнов, Семен Огородников. Время еще достаточно, поэтому у других участников тоже есть все шансы побороться за призы.

КОНКРЕТНО

Проголосовать за маленьких модников можно здесь. Перед тем, как поддержать участников, необходимо авторизоваться на сайте через социальные сети.