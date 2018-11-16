2018-11-16T10:50:25+03:00
Общество

Псковские пограничники изъяли 530 пачек сигарет, спрятанных в поезде

Контрабандисты собирались их вывезти в Латвию и продать там
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Помощник машиниста сам сознался в том, что хотел провезти через границу контрабанду.Помощник машиниста сам сознался в том, что хотел провезти через границу контрабанду.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Псковском области на железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» пограничники в поезде нашли 530 пачек контрабандных сигарет. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковскому региону, провезти в Латвию табачные изделия собирался помощник машиниста локомотива.

Мужчина во время формирования состава вышел за пределы пункта пропуска и купил большую партию сигарет.

- Сотрудница пограничной службы заметила, как помощник машиниста возвращается с черным пакетом. Это вызвало у нее подозрения, и она приняла решение тщательно осмотреть локомотив. Во время осмотра пограничники также отметили, что мужчина сильно взволнован, - сообщили в ведомстве.

Позже мужчина признался в нарушении закона. Он сообщил, что сигареты спрятал в полость вентиляционной шахты, в надежде незаконно перевезти их в Латвию и там продать.

Изъятый товар оценили на 30 тысяч рублей. Мужчина получил штраф, и еще он предстанет перед судом.

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