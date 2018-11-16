Псковские пограничники изъяли 530 пачек сигарет, спрятанных в поезде
В Псковском области на железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» пограничники в поезде нашли 530 пачек контрабандных сигарет. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковскому региону, провезти в Латвию табачные изделия собирался помощник машиниста локомотива.
Мужчина во время формирования состава вышел за пределы пункта пропуска и купил большую партию сигарет.
- Сотрудница пограничной службы заметила, как помощник машиниста возвращается с черным пакетом. Это вызвало у нее подозрения, и она приняла решение тщательно осмотреть локомотив. Во время осмотра пограничники также отметили, что мужчина сильно взволнован, - сообщили в ведомстве.
Позже мужчина признался в нарушении закона. Он сообщил, что сигареты спрятал в полость вентиляционной шахты, в надежде незаконно перевезти их в Латвию и там продать.
Изъятый товар оценили на 30 тысяч рублей. Мужчина получил штраф, и еще он предстанет перед судом.