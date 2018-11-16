Прокуратура Великих Лук запретила предпринимателю торговать металлоломом без лицензии

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-16T12:05:29+03:00

Всё это мужчина делал на собственном земельном участке

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В Великих Луках местный индивидуальный предприниматель не прошел проверку на законное ведение бизнеса. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина занимался куплей-продажей черных и цветных металлов без лицензии.

Как выяснилось, индивидуальный предприниматель делал все на собственном земельном участке, располагающемся на улице Софьи Ковалевской. Там он закупал, обрабатывал и перепродавал металлолом. Это вызвало недовольство местных жителей, которые вскоре обратились в прокуратуру.

- Предприниматель нарушил пункт 1 статьи 12 Федерального Закона № 99 - о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим, прокурор районного центра вынес письменное требование признать деятельность незаконной. В суде с доводами сотрудников надзорного органа согласились.