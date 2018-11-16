2018-11-16T13:09:28+03:00
Общество

Новогоднюю елку в Пскове установят и украсят до 7 декабря

Город заиграет переливами праздничных гирлянд
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Главная красавица Пскова искусственная, поэтому не придется вырубать елку в лесу и транспортировать ее в областную столицу.Главная красавица Пскова искусственная, поэтому не придется вырубать елку в лесу и транспортировать ее в областную столицу.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Пскове на Октябрьской площади до 7 декабря установят и нарядят новогоднюю елку. Октябрьскую площадь украсит праздничная световая иллюминация. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, предпраздничные мероприятия утверждены в постановлении администрации региона «О подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников в 2018-2019 гг.».

Вместе с новогодней красавицей улицы Пскова постепенно начнут освещаться новогодними огоньками, гирляндами, световыми фигурами. В городе начнет витать предновогодняя атмосфера.

Уже 15 декабря пройдет первое предпраздничное представление на Октябрьской площади с 17 до 19 часов. Там же 1 января с часу ночи до четырех часов утра будет празднование Нового 2019 года. А 7 января псковичей ждут Рождественские мероприятия в Детском парке.

КСТАТИ

Не все псковичи довольны тем, что областную столицу начали рано украшать к новогодним праздникам. Особое недовольство выразили гирляндам в Детском парке. Жители считают, что за это время можно было бы сэкономить на электроэнергии.

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