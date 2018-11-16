2018-11-16T14:01:38+03:00
Общество

В Пскове будущие новоселы в Туре по новостройкам посетят четыре жилых комплекса

Участникам акции покажут новенькие многоквартирные дома, расскажут, из каких материалов они возведены, раскроют планы дальнейшей застройки и благоустройства территории
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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"Тур по новостройкам" снова собирает тех, кто ищет себе новое жильё."Тур по новостройкам" снова собирает тех, кто ищет себе новое жильё.Фото: Владимир Кольцов
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«Комсомольская правда - Псков» приглашает своих читателей отправиться в финальный Тур по новостройкам в уходящем году. 24 ноября участники акции отправятся в четыре жилых комплекса областной столицы. В перечне:

- ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12);

- ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7);

- ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10);

- «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Чем удобен Тур по новостройкам? Можно не просто посмотреть на строящийся дом, познакомиться планировкой квартир, но и оценить качество используемых материалов на этапе строительства, пообщаться с представителями компании-застройщика, получить ответы на все интересующие вопросы. К тому же можно узнать о выгодных предложениях о приобретении жилья, выбрать удобный способ оплаты.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 24 ноября. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться можно по телефону (8112) 702-042.

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