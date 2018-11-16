В Пскове будущие новоселы в Туре по новостройкам посетят четыре жилых комплекса
«Комсомольская правда - Псков» приглашает своих читателей отправиться в финальный Тур по новостройкам в уходящем году. 24 ноября участники акции отправятся в четыре жилых комплекса областной столицы. В перечне:
- ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12);
- ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7);
- ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10);
- «Пятый элемент» (Инженерная, 110).
Чем удобен Тур по новостройкам? Можно не просто посмотреть на строящийся дом, познакомиться планировкой квартир, но и оценить качество используемых материалов на этапе строительства, пообщаться с представителями компании-застройщика, получить ответы на все интересующие вопросы. К тому же можно узнать о выгодных предложениях о приобретении жилья, выбрать удобный способ оплаты.
КОНКРЕТНО
Тур по новостройкам состоится 24 ноября. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.
Записаться можно по телефону (8112) 702-042.
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