2018-11-16T14:42:25+03:00
Происшествия

В Себеже в горящем жилом доме ожоги получили двое мужчин

Сотрудники скорой помощи отвезли пострадавших в больницу
Раиса Семёнова
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Спасти удалось трактор, три легковых автомобиля, а также две хозяйственной постройки.Спасти удалось трактор, три легковых автомобиля, а также две хозяйственной постройки.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Себеже горел жилой дом на улице Братьев Боровковых. В пожаре пострадали двое мужчин. Одному 36 лет, а другому – 60. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, на машине скорой помощи пострадавших отвезли в больницу.

– Полностью выгорела кровля здания, а также одно помещение. Предположительно, виной тому – короткое замыкание электропроводки, – сообщил Юрий Черепицкий. – Спасти удалось трактор, три легковых автомобиля, а также две хозяйственной постройки.

В ведомстве добавили также, что здание загорелось вечером 15 ноября. На вызов откликнулась пожарно-спасательная часть № 29. На место происшествия выехало девять сотрудников на трёх автоцистернах. Чтобы потушить пламя, задействовали пожарный гидрант, что в 150 метрах от пожара. Всё удалось потушить почти за 20 минут. После этого 20 минут работали сотрудники газодымозащитной службы.

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