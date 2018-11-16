Трех псковских школьников наградили медалями «За спасение жизни»

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-16T15:17:36+03:00

Каждый их награжденных ребят совершил настоящий подвиг - спас человека, находящегося в беде. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия".

Подросткам также вручили сертификаты на покупку техники для учебы и отдыха

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В Пскове 16 ноября состоялась торжественная церемония награждения трех школьников. Медали «За спасение жизни» подросткам вручил вице-спикер совета Федераций Андрей Турчак. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, сертификаты на покупку техники для учебы и отдыха ребятам подарил председатель законодательного органа Александр Котов.

Трое ребят совершили подвиги, цена которых - две человеческие жизни. Так, юный 14-летний Сомон Каюмов из Острова спас девятилетнего Илью Елисеева, когда тот провалился в канализационный люк. Решительный парень не растерялся и с помощью подручных средств вытащил ребенка из люка.

Мужественный поступок также совершили два великолучанина.Самоотверженные юноши рисковали собственными жизнями ради спасения восьмилетней Ангелины Суменковой, которая провалилась под лед.

Награждение прошло в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».