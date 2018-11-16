2018-11-16T15:50:33+03:00
Общество

Тренер из Пскова собирает деньги на обучение пенсионеров скандинавской ходьбе

За несколько часов проект набрал больше 60 % заявленной суммы
Раиса Семёнова
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С помощью краудфандинга помочь Ирине Костюченко можно до 20 января. Фото: Planeta.ruС помощью краудфандинга помочь Ирине Костюченко можно до 20 января. Фото: Planeta.ru
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Тренер из Пскова Ирина Костюченко собирает деньги на 30 палок для выездных мастер-классов по скандинавской ходьбе для пенсионеров. Псковичка делает это с помощью краудфандинговой платформы «Planeta.ru», где разместила свой проект «Палки для занятия скандинавской ходьбой». Проект заработал 15 ноября и за считанные часы набрал больше 60 % необходимой денежной суммы – около 25 тысяч рублей из 40 тысяч заявленных. С помощью сайта помочь Ирине Костюченко можно до 20 января.

Деньги, собранные сверх необходимой суммы, тренер подарит интернатам и домам престарелых, на палки для скандинавской ходьбы и потратит на популяризацию этой ходьбы и на организацию мероприятий по такому виду физической активности.

СПРАВКА «КП»

Скандинавская ходьба развивает мышцы груди, спины, рук, активно сжигает калии и снимает нагрузку с суставов. Этот вид физической активности тренирует сердечно-сосудистую, дыхательную, опорно-двигательную и другие системы организма. Сама же Ирина Костюченко проводит в Пскове занятия по скандинавской ходьбе уже шесть лет. У неё учились больше 300 человек.

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