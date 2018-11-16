Установлена личность мужчины, найденного мертвым под Псковом

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-16T15:54:33+03:00

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Следователи установили личность мужчины, найденного 10 ноября на дороге между садоводческими товариществами «Железнодорожник» и «Осень» на территории Псковского района. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчине было 78 лет, он проживал на даче в Черняковицах.

- После публикаций фотографий мужчины в некоторых СМИ, нам по указанным телефонам начали звонить люди, которые сообщали информацию о том, кто это мужчина, где его видели и когда. Благодаря журналистам средств массовых информаций и неравнодушным гражданам мы смогли установить личность скончавшегося. Он оказался дачником из Черняковиц, - сообщили в ведомстве.

Учитывая тот факт, что тело мужчины обнаружили недалеко от железнодорожной станции «262-й километр», можно сделать предположение, что дачник шел на электричку или с нее возвращался. Причину смерти сейчас устанавливают эксперты. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.