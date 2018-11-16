Житель Великих Лук выплатил 600 тысяч рублей долга, чтобы выехать из страны
Должник из Великих Лук заплатил долг, чтобы выехать из страны. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, ограничение на пересечение границы является самым действенным способом борьбы с должниками.
В отношении великолучанина завели разбирательство, так как мужчина длительное время не мог выплатить долг. Сумма задолженности у него накопилась приличная - 600 тысяч рублей.
- По постановлению судебного пристава-исполнителя мужчине запретили выезжать из страны до тех пор, пока долг не будет выплачен в полном объеме, - сообщили в ведомстве.
Столкнулся мужчина с запретом, когда ему потребовалось выехать заграницу. Ему в этом отказали, поскольку он числился в должниках. Это и побудило жителя Великих Лук незамедлительно рассчитаться с приставами.
Исполнительные производства в отношении мужчины завершены, ограничение на выезд снято. Теперь горе-должник может путешествовать без проблем.