2018-11-16T16:30:22+03:00
Общество

Житель Великих Лук выплатил 600 тысяч рублей долга, чтобы выехать из страны

Не мог он выехать за пределы России по решению судебных приставов
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Как должник захотел поехать заграницу, так и нашел 600 тысяч рублей, чтобы рассчитаться с приставами.Как должник захотел поехать заграницу, так и нашел 600 тысяч рублей, чтобы рассчитаться с приставами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Должник из Великих Лук заплатил долг, чтобы выехать из страны. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, ограничение на пересечение границы является самым действенным способом борьбы с должниками.

В отношении великолучанина завели разбирательство, так как мужчина длительное время не мог выплатить долг. Сумма задолженности у него накопилась приличная - 600 тысяч рублей.

- По постановлению судебного пристава-исполнителя мужчине запретили выезжать из страны до тех пор, пока долг не будет выплачен в полном объеме, - сообщили в ведомстве.

Столкнулся мужчина с запретом, когда ему потребовалось выехать заграницу. Ему в этом отказали, поскольку он числился в должниках. Это и побудило жителя Великих Лук незамедлительно рассчитаться с приставами.

Исполнительные производства в отношении мужчины завершены, ограничение на выезд снято. Теперь горе-должник может путешествовать без проблем.

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