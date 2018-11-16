Молодой папа из Пскова ответил перед судом за кражу детской коляски из поликлиники

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-16T17:24:04+03:00

Мужчина присмотрел в поликлинике коляску своему маленькому ребенку, но не учел, что она чужая. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Украл он ее жена с ребенком были на осмотре у врача

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В Пскове в суде рассмотрели дело 24-летнего псковича, который украл детскую коляску. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, молодого отца признали виновным в хищении чужого имущества.

Как стало известно, пскович вместе с супругой и детьми пришли на прием к врачу в детскую городскую поликлинику. Пока жена с детьми была в кабинете у специалиста, молодой отец рассматривал стоящие там детские коляски.

- Одна из них приглянулась злоумышленнику. Как он позже признался, их коляска уже ни на что не годилась, она была старая и требовала замены. Поэтому мужчина не удержался и украл понравившуюся ему коляску. После чего повез ее домой, - сообщили в ведомстве.

Злоумышленника задержали, а детскую коляску изъяли. В отделении полиции мужчина дал признательные показания и сообщил о раскаянии.

По приговору суда мужчина должен на протяжении восьми месяцев ходить на исправительные работы с удержанием 5% в пользу государства.