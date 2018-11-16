В Пскове неизвестная женщина украла 130 тысяч рублей у двух пенсионерок

СЕГОДНЯ 17:50 2018-11-16T17:51:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове произошли две кражи денег у пенсионерок. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в УМВД России по Псковской области, неизвестная женщина под видом работницы коммунальной службы втиралась в доверие к пожилым псковичкам, после чего злоумышленница похищала у них деньги.

- По сведениям полиции, на вид подозреваемой - около 45 лет. Она невысокого роста. Была одета в длинную светлую куртку, вязаную шапку. Волосы светлые, возможно - парик. Может быть в очках и в темной одежде, - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, к одной из женщин, проживающей на улице Металлистов, позвонили в дверь. Незнакомка представилась работницей из сферы ЖКХ и сказала, что пришла проверить исправность счетчиков. После ее ухода из квартиры пропали 50 тысяч рублей. Второй случай произошел спустя два часа на улице Вокзальной. Сценарий такой же, только на этот раз подозреваемая украла 80 тысяч рублей.

В ведомстве просят всех, кто владеет какой-либо информацией о злоумышленнице, сообщить об этом в полицию.