Сорокалетняя жительница Пскова участвует в рэп-батле

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-16T18:40:19+03:00

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Сорокалетняя жительница Пскова Елена Кулешова прошла отбор в псковском рэп-батле «Pskov Rap Competition Backup» и теперь выступит в парном раунде (раунде на вылет) против рэпера Ан 124. От публики псковичка набрала значительное количество голосов в онлайн-голосовании в соцсети. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сама Елена, это её первый сценические рэп-опыт. Для выступления перед залом, где собралось больше сотни зрителей, женщина выбрала псевдоним «Professor XL». Свою песню же посвятила недопониманию между ребёнком и мамой. Псковичка назвала стиль своей музыки – mother-rap. У новоиспечённой рэперши двое детей.

– Было классно! На батле встретили очень тепло. Там не важно, что я многим в матери гожусь, а главное – какой я человек. Хвалили текст. Не сомневалась, что пройду в следующий раунд, ведь мне в плюс играют пол и возраст, но было очень страшно, нервничала, чуть не передумала выступать. Остальные участники разбираются в рэпе, читают его уже несколько лет, записали десятки песен. Я залажала на саундчеке и сбилась во время выступления, но исправилась. Да, мне не хватает техники исполнения, но, в отличие от некоторых участников, мне есть что сказать! – поделилась Елена. – Моя задача – доказать, что возраст – не помеха. Если человеку за 40, это не значит, что он чего-то не может! На следующий раунд текст будет жёстким, ведь это битва!

В следующий раз Елена выступит с рэпом 29 ноября. Скобарка отметила, что научится зачитывать лучше и в следующем году придёт на этот рэп-батл подготовленной.