2018-11-16T19:01:26+03:00
Общество

В Пскове команды «СПК» И «ППК – 25» победили в игре, посвящённым великим именам России

Познавательное соревнование состоялось в рамках проекта «Великие имена России»
Раиса Семёнова
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За победу бились восемь команд, из псковского филиала Академии ФСИН и Псковского педагогического комплекса.За победу бились восемь команд, из псковского филиала Академии ФСИН и Псковского педагогического комплекса.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Пскове в интеллектуальной игре «Риск», посвящённой великим именам России, выиграли две команды – «СПК» и «ППК – 25». Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эта игру, напоминающая «Что? Где? Когда?», в рамках проекта «Великие имена России» провели активисты из «Волонтёров победы». За победу бились восемь команд, из псковского филиала Академии ФСИН и Псковского педагогического комплекса.

– Второе место заняла команда «Мстители», а третье – «Куй пока горячо», – сообщили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве уточнили, что игроки ответили на 18 вопросов. Сам риск заключался в том, что если участники мероприятия успевали ответить в течение 30 секунд, – получали больше баллов. Собравшиеся узнали, где в Пскове любил отдыхать Пушкин и чем в космосе обедал Гагарин.

Когда всё кончилось – игроков наградили грамотами, а тех, кто выиграл, – книгами и эксклюзивными значками.

КСТАТИ

В Пскове 15 ноября открылась выставка, посвящённая великим героям России.

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