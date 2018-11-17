2018-11-17T14:52:19+03:00
Общество

Комик из Пскова Алексей Шамутило прошёл в четвёртый этап «Открытого микрофона» на ТНТ

В следующий этап наставники команд сначала пропустили псковича, а уже потом других комиков
Раиса Семёнова
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В этот раз пскович выступил с шутками о жизни гостя столицы, ремонте телефона и отзывах в интернете. Фото: скриншот "Открытого микрофона" на ТНТВ этот раз пскович выступил с шутками о жизни гостя столицы, ремонте телефона и отзывах в интернете. Фото: скриншот "Открытого микрофона" на ТНТ
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Судья юмористического шоу «Открытый микрофон» Тимур Каргинов пропустил комика из Пскова Алексей Шамутило в четвёртый этап проекта – вторые «Дуэли». Пскович был первым, кого из команды белорусского стендапера Вячеслава Комиссаренко жюри сохранило в проекте.В уже оставшихся позади «Концертах» пскович выступил с шутками о жизни гостя столицы, ремонте телефона и отзывах в интернете.

– Этот этап никак не оцениваю, оценю только финал. Доволен, что прошёл. Слава сделал очень круто, что организовал нам 3 концерта перед выступлением. На них мы опробовали номера для выпуска, – поделился Алексей. – Очень рад за Дениса Смирнова (прошедший дальше участник из Санкт-Петербурга), я его фэн.

По решению жюри, которое одновременно и наставники участников шоу, выступившую в этот раз команду 5 подопечных Вячеслава Комиссаренко покинул Биржан Кабылбаев из Казахстана.

В этапе «Концерты» Алексей оказался, потому что выиграл в предыдущих «Дуэлях».

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Недавно Алексей Шамутило приезжал в родной Псков, чтобы проведать бабушку, и заодно рассказал корреспонденту «Комсомолки» о жизни, юморе и телепроектах.

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