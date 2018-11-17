Строители Северного обхода заливают опоры путепровода на развязке Псков-Гдов
На севере Пскова продолжается строительство транспортного обхода областной столицы. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, работы ведутся как на правом берегу Великой, так и на левом.
Строители работают на участке развязки Псков - Гдов в направлении к дороге Псков - Писковичи. Подрядчик уже формирует верхний слой дороги в этом направлении при помощи асфальтобетонной смеси. Дорога проходит рядом с памятником Александра Невского на горе Соколиха.
На развязке строители уже начали заливать опоры путепровода, а также формировать съезды с него. На этом участке дороги предстоит еще много работы.
На другом берегу Великой строители пока что прокладывают напорную бытовую канализацию и формируют земляное полотно под будущую дорогу.
КСТАТИ
В начале сентября подрядчик во время инспекции объекта врио губернатора Псковской области рассказал о планах по строительству северного обхода Пскова и предложил быстрее реализовать еще один проект.
Еще больше материалов по теме: «Псков. Городская среда»