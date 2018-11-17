2018-11-17T11:10:57+03:00
Общество

Строители Северного обхода заливают опоры путепровода на развязке Псков-Гдов

Работы ведутся сразу на обоих берегах Великой
Виталий Суриков
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Движение по трассе Псков-Гдов приостановлено, чтобы не мешать рабочим, а транспортный поток направлен по временному объезду.Движение по трассе Псков-Гдов приостановлено, чтобы не мешать рабочим, а транспортный поток направлен по временному объезду.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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На севере Пскова продолжается строительство транспортного обхода областной столицы. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, работы ведутся как на правом берегу Великой, так и на левом.

Строители работают на участке развязки Псков - Гдов в направлении к дороге Псков - Писковичи. Подрядчик уже формирует верхний слой дороги в этом направлении при помощи асфальтобетонной смеси. Дорога проходит рядом с памятником Александра Невского на горе Соколиха.

На развязке строители уже начали заливать опоры путепровода, а также формировать съезды с него. На этом участке дороги предстоит еще много работы.

На другом берегу Великой строители пока что прокладывают напорную бытовую канализацию и формируют земляное полотно под будущую дорогу.

КСТАТИ

В начале сентября подрядчик во время инспекции объекта врио губернатора Псковской области рассказал о планах по строительству северного обхода Пскова и предложил быстрее реализовать еще один проект.

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