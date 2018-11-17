Геральдический совет при президенте России одобрил проекты герба и флага Псковской области
Геральдический совет при президенте России одобрил проекты флага и герба, которые предоставила Псковская область. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, теперь специалисты займутся окончательной прорисовкой символов.
Проекты представляли заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков и директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Заседание прошло в Санкт-Петербурге 16 ноября. Во время обсуждения разгорелись жаркие вокруг используемых символов. Но в итоге проекты приняли без изменений.
- Принципиальные элементы геральдических символов Псковской области на столь высоком уровне одобрены впервые за 25 лет, - заметил Николай Цветков. - Все согласованные элементы исторически обоснованы, хорошо знакомы, близки и поддержаны жителями области..
Окончательные прорисованные варианты представят псковичам как только они будут готовы.
КСТАТИ
О завершении работы над основными символами Псковской области рассказал в своем Instagram глава региона Михаил Ведерников.