2018-11-17T11:39:08+03:00
Общество

Геральдический совет при президенте России одобрил проекты герба и флага Псковской области

Правда обсуждение не обошлось без жарких споров
Виталий Суриков
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Впервые за 25 лет символы Псковской области утверждены на федеральном уровне.Впервые за 25 лет символы Псковской области утверждены на федеральном уровне.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Геральдический совет при президенте России одобрил проекты флага и герба, которые предоставила Псковская область. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, теперь специалисты займутся окончательной прорисовкой символов.

Проекты представляли заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков и директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Заседание прошло в Санкт-Петербурге 16 ноября. Во время обсуждения разгорелись жаркие вокруг используемых символов. Но в итоге проекты приняли без изменений.

- Принципиальные элементы геральдических символов Псковской области на столь высоком уровне одобрены впервые за 25 лет, - заметил Николай Цветков. - Все согласованные элементы исторически обоснованы, хорошо знакомы, близки и поддержаны жителями области..

Окончательные прорисованные варианты представят псковичам как только они будут готовы.

КСТАТИ

О завершении работы над основными символами Псковской области рассказал в своем Instagram глава региона Михаил Ведерников.

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