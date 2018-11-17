2018-11-17T13:22:50+03:00
Общество

В Пскове открыли обновленный памятник героям-артиллеристам

Участие в открытии приняли десантники, ветераны и представители городской администрации
Виталий Суриков
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Артиллерийский полк участвовал в разных военных конфликтах, а во время Великой Отечественной войны дошел до Германии. Фото: пресс-служба 76-ой десантно-штурмовой дивизии.Артиллерийский полк участвовал в разных военных конфликтах, а во время Великой Отечественной войны дошел до Германии. Фото: пресс-служба 76-ой десантно-штурмовой дивизии.
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В Пскове открыли обновленный памятник героям-артиллеристам 1140-ого Гвардейского дважды Краснознаменного артиллерийского полка. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе 76-ой десантно-штурмовой дивизии, памятный знак располагается на территории соединения.

Памятник представляет собой две колонны, на которых расположилась доска с надписью: «Слава героям-артиллеристам». Перед монументом стоит легендарная пушка ЗиС-3. Площадка вокруг вымощена тротуарной плиткой.

Право открыть памятник получили командир артиллерийского полка Дмитрий Линенко и ветеран подразделения Федор Кучеренко. Все действо происходило под залпы воинского салюта. После этого воины-десантники прошли рядом с монументом торжественным маршем.

КСТАТИ

Открытие памятного знака было приурочено к столетию со дня основания артиллерийского полка, входящего в состав 76-ой дивизии. Соединение было сформировано 17 ноября 1918 года.

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