Стоимость проездного в псковских автобусах составит 1400 рублей

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-17T16:26:07+03:00

Проездной билет для граждан в Пскове подорожает на 400 рублей, но будут варианты сэкономить. Фото: Владимир Кольцов

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«Псковпассажиравтотранс» пересчитал стоимость проездных билетов на городском и пригородном транспорте. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе транспортного предприятия, действовать новые цены начнут с 1 декабря.

Общегражданский проездной билет в городских автобусах будет стоить 1400 рублей. Чуть дешевле обойдется проездной, который будет действовать только в будние дни. Его стоимость составит 1050 рублей. Для организаций безлимитный проезд на автобусах будет стоить 1900 рублей.

Родители школьников заплатят 850 рублей, для студентов он обойдется на 100 рублей дороже.

На пригородные автобусы установлена следующая стоимость проездных: 1 зона -1400 рублей, 2 зона - 2300 рублей, 3 зона - 3500 рублей.

КСТАТИ

В Пскове изменились сроки продажи проездных билетов. Срок стал на пять дней меньше. Стоимость билета в городских автобусах составляет 25 рублей.