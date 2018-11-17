2018-11-17T23:00:03+03:00
Звезды

Через неделю состоится финальное гала-шоу конкурса красоты «Мисс Псков - 2018»

Пройдет мероприятие в «Простории»
Виталий Суриков
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Ровно через семь дней, 24 ноября вечером, мы узнаем имя победительницы "Мисс Псков - 2018". Фото: группа "Мисс Псков - 2018" в социальной сети "Вконтакте".Ровно через семь дней, 24 ноября вечером, мы узнаем имя победительницы "Мисс Псков - 2018". Фото: группа "Мисс Псков - 2018" в социальной сети "Вконтакте".
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Через неделю, 24 ноября, пройдет финальное гала-шоу конкурса красоты и талантов «Мисс Псков - 2018». Ровно через семь дней мы узнаем имя самой красивой незамужней девушки Псковской области.

Уже полтора месяца девушки идут к последнему шоу под неустанным руководством директора конкурса Николая Королёва. За это время им пришлось принять участие с множестве фотосессий, в том числе с пиротехникой, в спортивном зале и на подземной парковке. Кроме этого конкурсантки побывали на мастер-классах, выступили на шоу талантов. Его победительницы выступят в финале перед публикой с доработанными номерами.

Приобрести билеты на последнее шоу конкурса можно в Доме офицеров. Свободные места еще есть.

«Комсомолка», кстати, на финальном шоу вручит призы победительнице голосования среди читателей.

КСТАТИ

Корреспондент «Комсомолки» изучил антропометрические данные конкурсанток и подвел итоги по двум параметрам: самым пышным бюстом обладает Мария Бедрикова, а самыми высокими красавицами оказались Елизавета Черноок, Маргарита Макаусова и Анна Любушкина.

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