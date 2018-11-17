Через неделю состоится финальное гала-шоу конкурса красоты «Мисс Псков - 2018»
Через неделю, 24 ноября, пройдет финальное гала-шоу конкурса красоты и талантов «Мисс Псков - 2018». Ровно через семь дней мы узнаем имя самой красивой незамужней девушки Псковской области.
Уже полтора месяца девушки идут к последнему шоу под неустанным руководством директора конкурса Николая Королёва. За это время им пришлось принять участие с множестве фотосессий, в том числе с пиротехникой, в спортивном зале и на подземной парковке. Кроме этого конкурсантки побывали на мастер-классах, выступили на шоу талантов. Его победительницы выступят в финале перед публикой с доработанными номерами.
Приобрести билеты на последнее шоу конкурса можно в Доме офицеров. Свободные места еще есть.
«Комсомолка», кстати, на финальном шоу вручит призы победительнице голосования среди читателей.
КСТАТИ
Корреспондент «Комсомолки» изучил антропометрические данные конкурсанток и подвел итоги по двум параметрам: самым пышным бюстом обладает Мария Бедрикова, а самыми высокими красавицами оказались Елизавета Черноок, Маргарита Макаусова и Анна Любушкина.
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