Псковичей приглашают посетить выставку живописца Сергея Семенова

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-18T13:24:58+03:00

Картины Сергея Семенова участвуют в выставках от районного до всероссийского масштаба. Фото: региональное отделение союза художников России.

Она в течение месяца будет располагаться в выставочном зале союза художников России

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В Пскове 23 ноября откроется выставка живописца Сергея Семенова. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы, картины можно будет увидеть в выставочном зале союза художников России, который располагается по адресу: улица Ленина, дом 1.

Посвящена выставка юбилею псковсого художника. В этом году Сергею Васильевичу исполняется 60 лет. На выставке будут представлены полотна, созданные художником за последние годы. Но экспозицию дополнят и несколько картин, созданных им раньше.

Выставка продлится месяц. Торжественное открытие состоится 23 ноября в 18.00, а закроется экспозиция 22 декабря.

КОНКРЕТНО

Выставочный зал сюза художников России в Пскове работает с вторника по пятницу с 11.00 до 17.30, а в субботу и воскресенье - с 11.00 до 15.00. Понедельник - выходной. Вход на выставку для всех свободный.

СПРАВКА «КП»

Сергей Семенов родился в Псковском районе, а вырос в Порхове. С 2006 года является членом союза художников России.