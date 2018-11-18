Великолукские гимнасты побывали на шоу «Легенды спорта»
Великолукские спортсмены побывали на шоу Алексей Немова «Легенды спорта». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, организовать такую поездку помог глава региона Михаил Ведерников.
- Очень сложно передать все эмоции, - отметил тренер гимнастов Александр Румянцев. - Одно дело наблюдать за выступлениями по телевизору, другое — увидеть всех вживую.
Посмотреть на выступления профессиональных спортсменов отправились 13 великолукских спортсменов. Все они - призеры и победители областных соревнований. А занимаются все гимнасты в одной спортивной школе - «Атлетика».
Кроме выступления прославленных гимнастов великолучане увидели показательные выступления на батутах, групповую акробатику и цирковые номера.
КСТАТИ
Алексей Немов приезжал весной в Псковскую область и проводил мастер-класс для великолукских гимнастов.
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