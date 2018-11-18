Великолукские гимнасты побывали на шоу «Легенды спорта»

СЕГОДНЯ 15:12 2018-11-18T15:13:04+03:00

Великолукские гимнасты заслужили поездку на шоу "Легенды спорта" за хорошие спортивные результаты. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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Великолукские спортсмены побывали на шоу Алексей Немова «Легенды спорта». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, организовать такую поездку помог глава региона Михаил Ведерников.

- Очень сложно передать все эмоции, - отметил тренер гимнастов Александр Румянцев. - Одно дело наблюдать за выступлениями по телевизору, другое — увидеть всех вживую.

Посмотреть на выступления профессиональных спортсменов отправились 13 великолукских спортсменов. Все они - призеры и победители областных соревнований. А занимаются все гимнасты в одной спортивной школе - «Атлетика».

Кроме выступления прославленных гимнастов великолучане увидели показательные выступления на батутах, групповую акробатику и цирковые номера.

КСТАТИ

Алексей Немов приезжал весной в Псковскую область и проводил мастер-класс для великолукских гимнастов.