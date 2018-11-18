2018-11-18T15:13:04+03:00
Спорт

Великолукские гимнасты побывали на шоу «Легенды спорта»

Юные спортсмены увидели на мероприятии легенд мирового спорта
Виталий Суриков
Поделиться:
Великолукские гимнасты заслужили поездку на шоу "Легенды спорта" за хорошие спортивные результаты.Великолукские гимнасты заслужили поездку на шоу "Легенды спорта" за хорошие спортивные результаты.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

Великолукские спортсмены побывали на шоу Алексей Немова «Легенды спорта». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, организовать такую поездку помог глава региона Михаил Ведерников.

- Очень сложно передать все эмоции, - отметил тренер гимнастов Александр Румянцев. - Одно дело наблюдать за выступлениями по телевизору, другое — увидеть всех вживую.

Посмотреть на выступления профессиональных спортсменов отправились 13 великолукских спортсменов. Все они - призеры и победители областных соревнований. А занимаются все гимнасты в одной спортивной школе - «Атлетика».

Кроме выступления прославленных гимнастов великолучане увидели показательные выступления на батутах, групповую акробатику и цирковые номера.

КСТАТИ

Алексей Немов приезжал весной в Псковскую область и проводил мастер-класс для великолукских гимнастов.

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковские спасатели информируют граждан о необходимости иметь дома огнетушитель
Псковичей приглашают посетить выставку живописца Сергея Семенова
Через неделю состоится финальное гала-шоу конкурса красоты «Мисс Псков - 2018»
Стоимость проездного в псковских автобусах составит 1400 рублей
В Пскове открыли обновленный памятник героям-артиллеристам
Геральдический совет при президенте России одобрил проекты герба и флага Псковской области
Строители Северного обхода заливают опоры путепровода на развязке Псков-Гдов
Комик из Пскова Алексей Шамутило прошёл в четвёртый этап «Открытого микрофона» на ТНТ
В Пскове команды «СПК» И «ППК – 25» победили в игре, посвящённым великим именам России
Сорокалетняя жительница Пскова участвует в рэп-батле
В Пскове неизвестная женщина украла 130 тысяч рублей у двух пенсионерок
Молодой папа из Пскова ответил перед судом за кражу детской коляски из поликлиники
Житель Великих Лук выплатил 600 тысяч рублей долга, чтобы выехать из страны
Установлена личность мужчины, найденного мертвым под Псковом
Тренер из Пскова собирает деньги на обучение пенсионеров скандинавской ходьбе
Трех псковских школьников наградили медалями «За спасение жизни»