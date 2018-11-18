2018-11-18T16:20:09+03:00
Общество

Псковские спасатели информируют граждан о необходимости иметь дома огнетушитель

Если вдруг случится возгорание, то его можно будет устранить своими силами
Виталий Суриков
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Много пожаров можно было бы потушить в самом начале, если у хозяев дома был огнетушитель.Много пожаров можно было бы потушить в самом начале, если у хозяев дома был огнетушитель.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Псковские спасатели информируют граждан о том, что у них дома должен находиться огнетушитель. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, многих пожаров можно было бы избежать, будь под рукой это средство пожаротушения.

При выборе огнетушителя нужно руководствоваться следующими факторами. Для начала — вес.Средство пожаротушения должен поднять любой член семьи. Дальше — вид. Существуют воздушно-пенные огнетушители (для тушения площади пожара до одного квадратного метра), порошковые (подходят для тушения предметов под напряжением до 1000 вольт), углекислотные (универсальные, подходят для бережного тушения предметов).

Каждого члена семьи нужно научить пользоваться огнетушителем. Сначала нужно сорвать пломбу, выдернуть чеку и направить огнетушитель на край пламени. Держать баллон нужно строго вертикально. Хранить огнетушитель необходимо подальше от батарей и солнечных мест, где он может нагреться.

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