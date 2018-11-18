СЕГОДНЯ 18:11 2018-11-18T18:11:34+03:00

Даже заморозки не помешают установить в девяти дворах Пскова новые детские площадки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Пскове до конца 2018 года появятся девять новых детских площадок. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, работы пройдут в рамках программы «Формирование современной городской среды».

За этот год в 16 дворах областной столицы появился новый асфальт. У девяти придомовых территорий установили новое освещение. Дальше в этом направлении работать городская администрация до весны не будет. В ближайшее время в Псков придут заморозки.

Остались еще семь дворов, которые необходимо отремонтировать, но они перейдут теперь на весну 2019 года. Чиновники уже сейчас подготовят конкурсную документацию, чтобы аукцион на работы провести быстрее.

КСТАТИ

Летом корреспондент «Комсомолки» был во дворе дома № 73А, где вместе с жильцами измерял ямы на дороге.