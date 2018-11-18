2018-11-18T19:31:58+03:00
Общество

Экстрасенс проведет прием 15 декабря в редакции «Комсомолки»

Участвовать в нем можно совершенно бесплатно, только надо заранее записаться
Виталий Суриков
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Один из зимних выходных можно потратить на общение с экстрасенсом. Фото: из личного архива Натальи Ефимовой.Один из зимних выходных можно потратить на общение с экстрасенсом. Фото: из личного архива Натальи Ефимовой.
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В гостях у «Комсомольской правды - Псков» скоро будет необычный гость. В пресс-центре проведет свой прием экстрасенс. Вы не ослышались, настоящий экстрасенс. Встреча с ним состоится в субботу, 15 декабря.

Сам прием будет совершенно бесплатным. Правда количество мест ограничено. Чтобы попасть, необходимо позвонить в редакцию по телефону 8 (8112) 57-39-97. Сотруднику необходимо сообщить фамилию, имя, отчество и номер телефона. Он необходим для того, чтобы мы сообщили вам время, когда состоится мероприятие. Потому что поконо неизвестно.

СПРАВКА «КП»

Наталья Ефимова - экстрасенс, который проведет прием в редакции «Комсомолки». Несколько лет назад она уже проводила встречи с желающими. На сайте «Комсомолки» есть об этом сразу два материала, которые можно прочитать здесь и вот здесь.

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