В Бежаницком районе мужа обязали оформить на семью дом, построенный на материнский капитал

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-19T10:38:38+03:00

Жена и была заявителем. Она хотела использовать сертификат на то, чтобы детям улучшить условия для жизни. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Нарушитель не оформил своих жену и троих детей как собственников строящегося жилого помещения

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В Бежаницком районе суд обязал мужчину, который не оформил строящийся дом как собственность детей и жены, надлежащим образом оформить это жилое помещение. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, на этот объект строительства муж потратил материнский капитал. Эти деньги супруг получил от выдавшей ему доверенность жены, с которой у него трое детей.

– Жена и была заявителем. Она хотела использовать сертификат на то, чтобы детям улучшить условия жизни, – сообщили в ведомстве.

Таким образом, мужчина нарушил требования пункта 4 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (№ 256-ФЗ, от 29.12.2006).

По этому акту, постройка в течение полугода со дня получения кадастрового паспорта должна была стать собственностью семья нарушителя. Однако этого не произошло. Строительство же одобрила администрация муниципалитета. После обращения заявителя в прокуратуру района, прокурор направил требования устранить нарушения в суд. Сейчас прокуратура района контролирует, чтобы супруг полностью выполнил вердикт судебной инстанции.