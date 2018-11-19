2018-11-19T10:38:38+03:00
Общество

В Бежаницком районе мужа обязали оформить на семью дом, построенный на материнский капитал

Нарушитель не оформил своих жену и троих детей как собственников строящегося жилого помещения
Раиса Семёнова
Поделиться:
Жена и была заявителем. Она хотела использовать сертификат на то, чтобы детям улучшить условия для жизни.Жена и была заявителем. Она хотела использовать сертификат на то, чтобы детям улучшить условия для жизни.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Бежаницком районе суд обязал мужчину, который не оформил строящийся дом как собственность детей и жены, надлежащим образом оформить это жилое помещение. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, на этот объект строительства муж потратил материнский капитал. Эти деньги супруг получил от выдавшей ему доверенность жены, с которой у него трое детей.

– Жена и была заявителем. Она хотела использовать сертификат на то, чтобы детям улучшить условия жизни, – сообщили в ведомстве.

Таким образом, мужчина нарушил требования пункта 4 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (№ 256-ФЗ, от 29.12.2006).

По этому акту, постройка в течение полугода со дня получения кадастрового паспорта должна была стать собственностью семья нарушителя. Однако этого не произошло. Строительство же одобрила администрация муниципалитета. После обращения заявителя в прокуратуру района, прокурор направил требования устранить нарушения в суд. Сейчас прокуратура района контролирует, чтобы супруг полностью выполнил вердикт судебной инстанции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Великолукская полиция задержала похитителя двух велосипедов
Спортсмен из Пскова завоевал три первых места на индор-гребной гонке С2ROW OPEN 2018
В Себеже на территории детского сада нашли труп заражённой бешенством лисы
Псковская спортсменка завоевала две золотые медали на соревнованиях по настольному теннису в Испании
До окончания голосования в псковском конкурсе «Модный чемпион» осталась неделя
Экстрасенс проведет прием 15 декабря в редакции «Комсомолки»
В Пскове до конца 2018 года появятся девять новых детских площадок
Псковские спасатели информируют граждан о необходимости иметь дома огнетушитель
Великолукские гимнасты побывали на шоу «Легенды спорта»
Псковичей приглашают посетить выставку живописца Сергея Семенова
Через неделю состоится финальное гала-шоу конкурса красоты «Мисс Псков - 2018»
Стоимость проездного в псковских автобусах составит 1400 рублей
В Пскове открыли обновленный памятник героям-артиллеристам
Геральдический совет при президенте России одобрил проекты герба и флага Псковской области
Строители Северного обхода заливают опоры путепровода на развязке Псков-Гдов
Комик из Пскова Алексей Шамутило прошёл в четвёртый этап «Открытого микрофона» на ТНТ
В Пскове команды «СПК» И «ППК – 25» победили в игре, посвящённым великим именам России
Сорокалетняя жительница Пскова участвует в рэп-батле
В Пскове неизвестная женщина украла 130 тысяч рублей у двух пенсионерок
Молодой папа из Пскова ответил перед судом за кражу детской коляски из поликлиники
Житель Великих Лук выплатил 600 тысяч рублей долга, чтобы выехать из страны
Установлена личность мужчины, найденного мертвым под Псковом
Тренер из Пскова собирает деньги на обучение пенсионеров скандинавской ходьбе
Трех псковских школьников наградили медалями «За спасение жизни»