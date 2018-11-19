2018-11-19T12:13:37+03:00
Спорт

Псковская спортсменка завоевала две золотые медали на соревнованиях по настольному теннису в Испании

Международный турнир проходил среди людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Александра Васильева показала свое мастерство в Испании, завоевав два золота.Александра Васильева показала свое мастерство в Испании, завоевав два золота.Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
Изменить размер текста:

Псковская спортсменка Александра Васильева победила на международных соревнованиях по настольному теннису в Испании. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе «Центра спортивной подготовки», турнир проводился среди людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

- Соревнования проходили с 15 по 18 ноября в городе Альмерия. Псковичка Александра Васильева завоевала две золотые медали на этих соревнованиях, - сообщили в центре подготовки спорсменов.

Александра уже шесть лет занимается этим видом спорта и за это время она стала бронзовым призером чемпионата Европы в 2015 году. В следующем году псковичка взяла на этих соревнованиях уже серебро. Кроме того Александра двукратная чемпионка России (в 2015 и 2016 годах) и серебряный призёр всероссийских соревнований (2017 год).

СПРАВКА «КП»

Псковская теннисистка за победу в Европейских молодёжных паралимпийских играх стала победителем премии «Народное призвание-2016» в номинации «Рекорд». О том, как Александра выбрала этот вид спорта и о других ее увлечениях можно прочитать здесь.

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Великолукская полиция задержала похитителя двух велосипедов
Спортсмен из Пскова завоевал три первых места на индор-гребной гонке С2ROW OPEN 2018
В Себеже на территории детского сада нашли труп заражённой бешенством лисы
В Бежаницком районе мужа обязали оформить на семью дом, построенный на материнский капитал
До окончания голосования в псковском конкурсе «Модный чемпион» осталась неделя
Экстрасенс проведет прием 15 декабря в редакции «Комсомолки»
В Пскове до конца 2018 года появятся девять новых детских площадок
Псковские спасатели информируют граждан о необходимости иметь дома огнетушитель
Великолукские гимнасты побывали на шоу «Легенды спорта»
Псковичей приглашают посетить выставку живописца Сергея Семенова
Через неделю состоится финальное гала-шоу конкурса красоты «Мисс Псков - 2018»
Стоимость проездного в псковских автобусах составит 1400 рублей
В Пскове открыли обновленный памятник героям-артиллеристам
Геральдический совет при президенте России одобрил проекты герба и флага Псковской области
Строители Северного обхода заливают опоры путепровода на развязке Псков-Гдов
Комик из Пскова Алексей Шамутило прошёл в четвёртый этап «Открытого микрофона» на ТНТ
В Пскове команды «СПК» И «ППК – 25» победили в игре, посвящённым великим именам России
Сорокалетняя жительница Пскова участвует в рэп-батле
В Пскове неизвестная женщина украла 130 тысяч рублей у двух пенсионерок
Молодой папа из Пскова ответил перед судом за кражу детской коляски из поликлиники
Житель Великих Лук выплатил 600 тысяч рублей долга, чтобы выехать из страны
Установлена личность мужчины, найденного мертвым под Псковом
Тренер из Пскова собирает деньги на обучение пенсионеров скандинавской ходьбе
Трех псковских школьников наградили медалями «За спасение жизни»