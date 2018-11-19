Псковская спортсменка завоевала две золотые медали на соревнованиях по настольному теннису в Испании

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-19T12:13:37+03:00

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Псковская спортсменка Александра Васильева победила на международных соревнованиях по настольному теннису в Испании. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе «Центра спортивной подготовки», турнир проводился среди людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

- Соревнования проходили с 15 по 18 ноября в городе Альмерия. Псковичка Александра Васильева завоевала две золотые медали на этих соревнованиях, - сообщили в центре подготовки спорсменов.

Александра уже шесть лет занимается этим видом спорта и за это время она стала бронзовым призером чемпионата Европы в 2015 году. В следующем году псковичка взяла на этих соревнованиях уже серебро. Кроме того Александра двукратная чемпионка России (в 2015 и 2016 годах) и серебряный призёр всероссийских соревнований (2017 год).

СПРАВКА «КП»

Псковская теннисистка за победу в Европейских молодёжных паралимпийских играх стала победителем премии «Народное призвание-2016» в номинации «Рекорд». О том, как Александра выбрала этот вид спорта и о других ее увлечениях можно прочитать здесь.