2018-11-19T12:22:05+03:00
Общество

В Себеже на территории детского сада нашли труп заражённой бешенством лисы

Сейчас сотрудники управления ветеринарии и областного Роспотребнадзора принимают все необходимые меры
Раиса Семёнова
Поделиться:
На время карантина не разрешаются выставки животных. Проводится вакцинация кошек и собак, которые находятся неподалёку. На период карантина их нельзя вывозить за пределы проверяемой территории.На время карантина не разрешаются выставки животных. Проводится вакцинация кошек и собак, которые находятся неподалёку. На период карантина их нельзя вывозить за пределы проверяемой территории.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Себеже на территории детского сада «Солнышко», что на улице Пионерской, нашли мёртвую лису. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» первый заместитель начальника государственного управления ветеринарии Псковской области Валерий Удалов, экспертиза показала, что у лисы – бешенство. Патологический материал проверили сотрудники Псковской областной ветеринарной лаборатории.

– Лиса заползла на территорию детского сада, где и погибла. Никого покусать зверю не удалось. Сейчас труп животного сожжён, место, предполагающее опасность, продезинфицировано, – сообщил Валерий Удалов. – Исполняются все необходимые меры. Введён карантин. На время карантина не разрешаются выставки животных. Проводится вакцинация кошек и собак, которые находятся неподалёку. На период карантина их нельзя вывозить за пределы проверяемой территории.

Кроме того, в ведомстве добавили, что все необходимые мероприятия сотрудники управления проводят совместно с областным Роспотребнадзором. Все меры соответствуют ветеринарным правилам (ВП 13.3.1103 – 96 «Бешенство»).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Великолукская полиция задержала похитителя двух велосипедов
Спортсмен из Пскова завоевал три первых места на индор-гребной гонке С2ROW OPEN 2018
Псковская спортсменка завоевала две золотые медали на соревнованиях по настольному теннису в Испании
В Бежаницком районе мужа обязали оформить на семью дом, построенный на материнский капитал
До окончания голосования в псковском конкурсе «Модный чемпион» осталась неделя
Экстрасенс проведет прием 15 декабря в редакции «Комсомолки»
В Пскове до конца 2018 года появятся девять новых детских площадок
Псковские спасатели информируют граждан о необходимости иметь дома огнетушитель
Великолукские гимнасты побывали на шоу «Легенды спорта»
Псковичей приглашают посетить выставку живописца Сергея Семенова
Через неделю состоится финальное гала-шоу конкурса красоты «Мисс Псков - 2018»
Стоимость проездного в псковских автобусах составит 1400 рублей
В Пскове открыли обновленный памятник героям-артиллеристам
Геральдический совет при президенте России одобрил проекты герба и флага Псковской области
Строители Северного обхода заливают опоры путепровода на развязке Псков-Гдов
Комик из Пскова Алексей Шамутило прошёл в четвёртый этап «Открытого микрофона» на ТНТ
В Пскове команды «СПК» И «ППК – 25» победили в игре, посвящённым великим именам России
Сорокалетняя жительница Пскова участвует в рэп-батле
В Пскове неизвестная женщина украла 130 тысяч рублей у двух пенсионерок
Молодой папа из Пскова ответил перед судом за кражу детской коляски из поликлиники
Житель Великих Лук выплатил 600 тысяч рублей долга, чтобы выехать из страны
Установлена личность мужчины, найденного мертвым под Псковом
Тренер из Пскова собирает деньги на обучение пенсионеров скандинавской ходьбе
Трех псковских школьников наградили медалями «За спасение жизни»