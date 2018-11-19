В Себеже на территории детского сада нашли труп заражённой бешенством лисы

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-19T12:22:05+03:00

На время карантина не разрешаются выставки животных. Проводится вакцинация кошек и собак, которые находятся неподалёку. На период карантина их нельзя вывозить за пределы проверяемой территории. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Себеже на территории детского сада «Солнышко», что на улице Пионерской, нашли мёртвую лису. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» первый заместитель начальника государственного управления ветеринарии Псковской области Валерий Удалов, экспертиза показала, что у лисы – бешенство. Патологический материал проверили сотрудники Псковской областной ветеринарной лаборатории.

– Лиса заползла на территорию детского сада, где и погибла. Никого покусать зверю не удалось. Сейчас труп животного сожжён, место, предполагающее опасность, продезинфицировано, – сообщил Валерий Удалов. – Исполняются все необходимые меры. Введён карантин. На время карантина не разрешаются выставки животных. Проводится вакцинация кошек и собак, которые находятся неподалёку. На период карантина их нельзя вывозить за пределы проверяемой территории.

Кроме того, в ведомстве добавили, что все необходимые мероприятия сотрудники управления проводят совместно с областным Роспотребнадзором. Все меры соответствуют ветеринарным правилам (ВП 13.3.1103 – 96 «Бешенство»).