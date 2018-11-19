Спортсмен из Пскова завоевал три первых места на индор-гребной гонке С2ROW OPEN 2018

СЕГОДНЯ 13:58 2018-11-19T13:59:06+03:00

Две дистанции и общекомандный зачет покорились Павлу Сорину в Санкт-Петербурге. Фото: из личного архива.

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Псковский спортсмен Павел Сорин завоевал три золотые медали на индор-гребной гонке С2ROW OPEN 2018. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе «Центра спортивной подготовки», соревнование прошло в Санкт-Петербурге.

- Пскович показал лучшие результаты в индивидуальной гонке на дистанции 500 и 2000 метров на гребном концепте. А третью золотую медаль Павел Сорин получил в абсолютном командном зачете, - сообщили в учреждении.

Греблей Павел Сорин занимается с детства. Сейчас у молодого человека множество побед и медалей. Павел является воспитанником Центра спортивной подготовки Псковской области, а тренируется он у Сергея Матвеева.

СПРАВКА «КП»

Павел уже имеет в своем активе две бронзовые медали чемпионатов мира среди юношей. В 2015 году Павел стал чемпионом России в соревнованиях парных двоек и чемпионом Европы в соревнованиях в парной четверке. А в 2016 году пскович стал победителем на чемпионате России по индор-гребле. О том, как Павел любит проводить свободное время и его увлечениях можно узнать здесь.