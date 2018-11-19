Великолукская полиция задержала похитителя двух велосипедов

СЕГОДНЯ 14:44 2018-11-19T14:45:50+03:00

Полицейские советуют владельцам велосипедов не оставлять их в легкодоступных местах, иначе его могут украсть. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Великих Луках сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже двух велосипедов. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс службе УМВД России по Псковской области, против злоумышленника возбуждено уголовное дело.

- Кража произошла предположительно с 12 по 17 ноября на улице Дружбы. В этот период из подъезда одного из домов пропал двухколесный велосипед. По предварительной оценке стоимость транспорта составляет 10 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, примерно в это же время в соседнем доме была совершена похожая кража велосипеда. На этот раз двухколесный транспорт оценили дороже - 15 тысяч рублей.

Установить личность злоумышленника и задержать его удалось при помощи служебной собаки. Задержанным оказался безработный 54-летний местный житель. Полицейские выяснили, что мужчина уже имеет судимости, в том числе и за кражи.

Задержанный признался в преступлении. Полицейские уже нашли и изъяли велосипеды.