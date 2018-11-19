Нового руководителя псковского следственного управления представили личному составу

СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-19T15:20:31+03:00

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Сегодня, 19 ноября, генерала-майора юстиции Петра Крупеню представили личному составу следственного управления Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковского области, заместитель главы региона Николай Цветков поздравил его с новым назначением от лица губернатора.

- То доверие, которое оказал Президент Российской Федерации, говорит о многолетней и успешной профессиональной службе на благо Отечеству. Рассчитываю на плодотворное и конструктивное сотрудничество, - было отмечено в привественном адресе.

В ответном слове Петр Крупения поблагодарил всех за поздравления и сообщил о дальнейших планах в работе. Также отметил необходимость создания собственной генетической лаборатории в регионе.

КОНКРЕТНО

Петр Крупеня имеет большой опыт в различных сферах правоохранительной деятельности. Начинал он свою карьеру с разных должностей в ОВД Псковской области. Последним местом службы Петра Крупени стало следственное управление по Курганской области.