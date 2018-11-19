2018-11-19T17:11:41+03:00
Звезды

Псковичей ждут в Михайловском на «Михайлов день»

Сотрудники заповедника подготовили для гостей праздника экскурсии, молебен и крестный ход
Алексей Назаров
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Михайлов день - традиционный праздник в музее-заповеднике "Михайловское".Михайлов день - традиционный праздник в музее-заповеднике "Михайловское".
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В Пушкиногорском районе, в сельце Михайловское, отметят ежегодный музейный праздник «Михайлов день». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина «Михайловское», это случится 21 ноября.

Сотрудники абсолютно всех музеев-усадеб, принадлежащих заповеднику, встретят «именины» учреждения. Для гостей мероприятия сотрудники учреждения подготовили специальную экскурсию, которая пройдёт в зале «Колонии литераторов», как раз где выставка «Хранители Михайловского». Начало экскурсии – в 12.00 и 15.00. К тому же собравшиеся узнают, каким был заповедник в конце XIX – середине XX веков.

– Мы, как это всегда бывает, встретим праздник водосвятным молебном, в часовне Михаила Архангела проведём, – сообщили в учреждении.

Начало молебна – в 14.30. Кроме того, в учреждении отметили, что продолжится всё крестным ходом вокруг дома великого русского писателя и освящением самой усадьбы.

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