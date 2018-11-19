2018-11-19T20:55:12+03:00
Происшествия

В Псковской области задержать насильника школьницы помогли детали его битой автомашины

Девочка точно описала не только самого нападавшего, но и его транспорт
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Псковской области задержан мужчина, изнасиловавший ребенка.В Псковской области задержан мужчина, изнасиловавший ребенка.Фото: Тимур ХАНОВ
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В одном из населенных пунктов Псковской области зафиксировано нападение на ребенка. Мужчина изнасиловал школьницу, когда та вышла на занятия. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по региону (по взаимодействию со средствами массовой информации) Антон Доброхотов.

Он отметил, что пострадавшей еще нет 14 лет, и нападавший воспользовался ее беспомощностью. С места происшествия он скрылся, но ребенок смог детально описать и самого насильника, и его автомашину. Оказалось, что накануне подозреваемый попал в аварию – на дороге сбил лося. Пришлось машину ремонтировать. Но следы этого ремонта остались. Именно они позволили установить транспорт нападавшего. А благодаря грамотным психологическим приемам опроса удалось создать словесный портрет мужчины.

Его уже задержали. Оказалось, что ранее он был судим, причем дважды за похожие преступления.

Обвинения ему предъявлены по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

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