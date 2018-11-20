В Пскове согласовали кандидатуру Елены Кузнецовой на пост руководителя КУМИ

СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-20T09:53:23+03:00

Сейчас Елена Кузнецова знакомится с сотрудниками и делами комитета

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В Пскове глава города Иван Цецерский согласовал кандидатуру Елены Кузнецовой. Должность, для которой было необходимо такое согласование, – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, с требованиями процесса согласования можно ознакомиться в пункте 24 статьи 28 Устава муниципального образования «Город Псков».

– Елена Кузнецова рассказала главе Пскова, что сейчас она знакомится с сотрудниками комитета, а также изучает дела, которые в настоящее время рассматривает комитет, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что особое внимание Елена Кузнецова уделяет вопросам, возникающим в отношении аренды и рекламы.

СПРАВКА «КП»

Руководитель КУМИ администрации Пскова занимается тем, что участвует в разрешении вопросов по управлению собственностью муниципалитета, денежными средствами, бюджетом округа.